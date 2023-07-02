Финский президент 13 июля примет лидеров США и стран Северной Европы на саммите

Как сообщили в канцелярии главы финского государства, обсуждения "будут посвящены более тесному сотрудничеству между странами Северной Европы и США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий"

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё 13 июля примет на саммите в Хельсинки американского коллегу Джо Байдена и лидеров стран Северной Европы. Об этом в воскресенье сообщается на сайте канцелярии главы финского государства.

"В саммите США и стран Северной Европы примут участие президент Ниинистё и президент Байден, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. Обсуждения <...> будут посвящены более тесному сотрудничеству между странами Северной Европы и США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий", - говорится в сообщении.

Это уже третья встреча лидеров североевропейских стран и США, напомнил Ниинистё. Предыдущие саммиты проходили в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.

"На этот раз приятно продолжить наши обсуждения в Хельсинки", - сказал президент Финляндии.

Перед саммитом Ниинистё проведет двустороннюю встречу с Байденом, отмечают в канцелярии.