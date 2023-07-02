СМИ: в Марселе в ходе беспорядков из автосалона украли несколько десятков автомобилей

Как сообщил телеканал BFM, с некоторых машин сняли запчасти и оборудование

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Неизвестные украли несколько десятков автомобилей из автосалона в Марселе во время беспорядков в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, радикальные манифестанты в балаклавах, одетые в черное, сломали ворота, ведущие на стоянку салона в 14-м округе Марселя, и украли несколько десятков новых и подержанных машин. Кроме того, они разбили булыжниками витрину автосалона и стекла выставочных экземпляров. С некоторых автомобилей были сняты запчасти и оборудование. Камера наблюдения была разбита.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что более 700 коммерческих предприятий пострадали в результате беспорядков в стране.