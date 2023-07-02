2 июля, 15:56
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Шольц заявил, что было бы "несерьезно спекулировать" о последствиях попытки мятежа в РФ

По словам канцлера ФРГ, следует внимательно следить за развитием событий

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что в настоящее время несерьезно спекулировать на тему последствий попытки мятежа в России, но следует внимательно следить за развитием событий.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Это изменения, происходящие в России", - сказал Шольц в воскресенье в интервью телеканалу ARD. По его словам, "было бы несерьезным спекулировать" на тему того, стабилизируется ли ситуация или нет и "что последует в дальнейшем". "Нам придется за этим очень тщательно наблюдать, поскольку это большая страна, обладающая атомным оружием. Это должно нас интересовать", - заявил канцлер. 

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ГерманияРоссияШольц, ОлафПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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