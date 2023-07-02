Шольц заявил, что Украина при СССР была своего рода государством, а Крым - ее частью

Канцлер ФРГ отметил, что "именно Россия покинула Советский Союз, а не сначала Украина"

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с утверждением, что Украина во времена СССР была своего рода государством, а Крым якобы уже давно является ее частью.

"Крым уже очень давно является частью Украины - этого мы не должны забывать. Уже во времена Советского Союза Украина была своеобразным государством с членством в ООН. Впрочем, именно Россия покинула Советский Союз, а не сначала Украина. И Крым всегда был частью Украины", - сказал канцлер в воскресенье в интервью телеканалу ARD. По всей видимости, Шольц имел в виду то, что Украинская ССР в рамках СССР была одним из членов - учредителей ООН.

В 1954 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым был передан в состав Украинской ССР (указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года). Как разъяснили в 2015 году в Генеральной прокуратуре России, решение о передаче Крыма не соответствовало Конституции РСФСР и Конституции СССР. В разъяснении отмечалось, что Президиум Верховного Совета СССР не обладал соответствующими полномочиями.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и ЕС отказались признавать Крым частью России.

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование.