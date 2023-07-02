Санкции Зеленского и посещение Киева главой ЦРУ. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу ввел санкции против 483 физических и юридических лиц, среди которых преобладают граждане РФ и российские предприятия. Однако ограничения также коснулись компаний из Белоруссии, Грузии и Казахстана.

По данным американских СМИ, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне тайно посещал Украину, где обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца нынешнего года.

При этом Зеленский 1 июля повторил свою позицию, что Киев готов к урегулированию конфликта только в случае, если украинские войска выйдут на ее территориальные границы от 1991 года.

Кроме того, на выходных стало известно о решении властей Украины лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к некоторым корпусам Киево-Печерской лавры и требовании освободить помещения до 4 июля.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход спецоперации

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Как указали в МО РФ, Вооруженные силы Украины пытаются наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Потери Киева за двое суток на южнодонецком и запорожском направлениях составили около 290 человек, на купянском - порядка 115, на краснолиманском - свыше 185, следует из сводок Минобороны РФ. На донецком направлении, по информации министерства, Украина потеряла порядка 625 человек, на херсонском - 50.

Силы и средства противовоздушной обороны российских войск перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, одну ракету HARM и 16 беспилотников ВСУ, сбили штурмовик Су-25.

Оружие для Украины

Правительство ФРГ не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое ей оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории России, заявил канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, почему Германия не поставляет крылатые ракеты Taurus.

Шольц также подчеркнул, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на ее территории идет конфликт.

Мирные переговоры

По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на собственные источники, украинские власти во время посещения главой ЦРУ Уильямом Бернсом Киева якобы выразили ему "твердую уверенность в том, что к осени намерены вернуть значительную территорию, перебросить артиллерию и ракетные системы к пограничной линии контролируемого Россией Крыма, продвинуться дальше на Восточную Украину, а затем начать переговоры с Москвой".

Позднее Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, если украинские войска выйдут на границы, которые они считают международно признанными, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

План Ватикана

Что касается мирной инициативы Ватикана, то там пока не располагают "планом, который мог бы способствовать началу переговоров" по Украине, сообщил в воскресенье папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи. Ватикан, по его словам, сконцентрирован "на гуманитарных инициативах и защите жизней невинных людей".

Гарантии безопасности для Киева

Как утверждает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, США, Германия, Франция и Великобритания почти завершили работу над проектом рамочного соглашения с Киевом по обеспечению безопасности Украины. В ближайшее время к обсуждению должны быть привлечены страны Группы семи и ЕС. Предполагается, что в рамках многостороннего договора все участники заключат с Киевом отдельные соглашения, в которых будет прописано, чем в будущем каждый из них может помочь Украине.

Зерновая сделка

Представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН сообщили ТАСС, что считают возможным продление зерновой сделки, срок действия которой завершится к 18 июля.

При этом в ВПП ООН отчитались, что объемы закупок украинской пшеницы вышли на уровень 2021 года. Там уточнили, что ООН закупает 700 тыс. тонн по черноморской зерновой инициативе для поддержки Афганистана, Эфиопии, Кении, Сомали.

Помимо этого, в ООН добавили, что в том числе благодаря экспорту российских продуктов и удобрений мировые цены на продовольствие снизились на 22% с марта этого года. Во всемирной организации также утверждают, что пропорции поставок украинской пшеницы в развивающиеся страны в настоящее время остается на уровне, который был до февраля 2022 года.

Санкции Зеленского

Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 192 физических лиц и 291 юридического лица. Ограничения, в частности, затрагивают руководителей предприятий авиа- и машиностроительной отраслей, а также научно-технических организаций. В список юридических лиц, помимо российских, включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.

В черный список внесены наукоемкие предприятия и нефтеперерабатывающий комплекс. В частности, в перечне значатся российские заводы "Атлант", "Магнетон", "Сапфир", "Тяжмаш", автомобильный завод "ГАЗ", а также ракетно-космическая корпорация "Энергия", Объединенная ракетно-космическая корпорация, авиационная корпорация "Рубин". Ограничения наложены на Военную академию материально-технического обеспечения.

Кроме того, санкции коснулись грузинской авиакомпании Georgian Airways после возобновления полетов в Россию, а также ее основателя Тамаза Гаиашвили, который уже заявил, что ждет зеркального ответа властей Грузии на это решение.

Ситуация с Киево-Печерской лаврой

Власти Украины требуют от монахов УПЦ освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля. Как сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви, соответствующее письмо поступило из министерства культуры.

В свою очередь в УПЦ назвали это требование безосновательным и самоуправством.