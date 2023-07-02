На севере Франции 10 городов ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

Как сообщил телеканал BFM, речь идет, в частности, о таких городах, как Лилль, Денан, Круа и Рубе

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Власти 10 коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками, охватившими страну после гибели 17-летнего водителя, который отказался подчиниться требованиям полиции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM.

Как указывается в сообщении, речь идет, в частности, о таких городах, как Лилль, Денан, Круа и Рубе.

По данным BFM, время начала комендантского часа колеблется от "от 20:00 [21:00 мск] до 22:00 [23:00 мск] и в зависимости от коммуны может распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних".

Также комендантский час вводился в некоторых пригородах Парижа и других регионов, в частности в коммуне Дарнеталь (Нормадия).