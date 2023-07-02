В Минобороны Украины признали продвижение российских сил на некоторых направлениях

В Киеве заявили, что ситуация там "довольно сложная"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Силы РФ продвигаются на четырех направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам замглавы ведомства, российские силы наступают "на нескольких направлениях - авдеевском, марьинском, лиманском [по украинскому названию города Красный Лиман]". "Везде сейчас горячо", - написала она в Telegram-канале. Маляр также проинформировала, что силы РФ двинулись "вперед и на сватовском направлении". "Там ведутся ожесточенные бои. <...> Ситуация довольно сложная", - указала она.

Маляр также отметила, что на запорожском участке линии боевого соприкосновения ВС Украины (ВСУ) сталкиваются "с интенсивным сопротивлением" российских сил.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.