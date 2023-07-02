Минск пока не определился, кто возглавит делегацию на саммите ООН

Встреча состоится в сентябре в Нью-Йорке

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Белоруссии пока не определили, кто возглавит делегацию республики на саммите ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР), который состоится в сентябре в Нью-Йорке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.

"Несмотря на всю эту кажущуюся политическую вакханалию вокруг Беларуси, Беларусь остается полноправным членом Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН не мог не направить приглашение [на саммит] нашему президенту [Александру Лукашенко]. И в случае необходимости мы этим воспользуемся, хотя на данный момент решения о том, кто возглавит белорусскую делегацию, не принято", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.

Амбразевич напомнил, что "были случаи, и очень громкие, что визы не выдавались". "Но у нас на нынешний момент нет оснований предполагать, что белорусская делегация не получит визы", - отметил замминистра.

В начале мая Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в саммите ООН по ЦУР, поблагодарив генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за приглашение на саммит.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. В августе 2021 года Минск заявил о том, что достижение ЦУР в Белоруссии оказалось под угрозой из-за политического и экономического давления Запада в отношении страны.