Spiegel: Польша тормозит создание совместного с ФРГ центра обслуживания танков для Украины

О планах создания центра объявил 21 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Реализация германо-польского проекта по созданию в Польше совместного центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard, которые задействованы на Украине, не продвигается вперед; в ФРГ не исключают политически мотивированных действий со стороны Варшавы. Об этом сообщил в воскресенье журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

О планах создания центра объявил 21 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне. Он должен был заработать уже в конце мая, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях. Расходы оценивались примерно в €150 млн. Расходы по ремонту Leopard планировало взять на себя правительство ФРГ.

Как пишет Der Spiegel, германская и польская стороны до сих пор не могут договориться о деталях того, как будет выглядеть совместное предприятие. Согласно изначальным планам, германские концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann должны были создать вместе с польской государственной компанией PGZ хабы по ремонту танков в Гливице и Познани.

Источники в промышленных кругах заявили Der Spiegel, что реализацию проекта тормозит именно польская сторона. В частности, PGZ представила предполагаемую смету расходов по обслуживанию танков, которая, по оценкам источников, содержит "заоблачные цены". Например, за так называемый "первичный осмотр" техники она хочет брать более €100 тыс. В ФРГ он стоит всего около €12 тыс. Кроме того, PGZ не намерена предоставлять при ремонте гарантии, что совершенно необычно, пишет издание.

Германская сторона считает, что действия Польши политически мотивированы и связаны с настоящей кампанией против Берлина, которую в последние месяцы ведет правительство в Варшаве. К ней относится и требование о репарациях за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.

При этом первые танки, требующие ремонта, уже прибыли из Украины в Польшу. В понедельник Писториус посетит со своим польской коллегой место дислокации системы противоракетной обороны Patriot в городе Замосць. Не исключено, что это будет последняя возможность обсудить совместный проект и спасти его до саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Der Spiegel.