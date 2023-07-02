Премьер Греции и президент США намерены укреплять сотрудничество стран в области обороны

Как сообщило Афинское Македонское агентство новостей, Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с Джо Байденом

АФИНЫ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент США Джо Байден выразили желание усиливать греко-американское сотрудничество, особенно в области обороны и энергетики. Об этом сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на источники в греческом правительстве.

По их данным, в воскресенье вечером Мицотакис провел телефонный разговор с Байденом. "Президент США поздравил премьер-министра с победой на выборах [25 июня] и подчеркнул, что надеется на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции", - сообщили источники во Дворце Максима (резиденция премьера Греции). Согласно этим источникам, "два лидера подтвердили тесные связи между двумя странами, а также свое желание укреплять и углублять прекрасное греко-американское сотрудничество, особенно в области обороны и энергетики". "Также в ходе беседы была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между Грецией и США для стабильности и безопасности в регионе Восточного Средиземноморья", - добавили в правительстве.

"Президент США выразил благодарность Кириакосу Мицотакису за поддержку, которую Греция с самого начала оказывала Украине, и за ее роль надежного партнера и союзника в регионе", - добавили источники.

Правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Мицотакисом уверенно победила на состоявшихся 25 июня досрочных парламентских выборах, получила большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций. Премьер принял присягу в президентском дворце 26 июня, а все остальные члены кабинета - 27 июня.

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использования любого другого военного объекта на территории Греции с ее согласия.

14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение. Согласно подписанным договоренностям, к списку из четырех американских военных баз добавлены четыре новых объекта. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильным дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину.