В Белоруссии заявили о готовности стать площадкой переговоров по Украине

Как отметили в МИД республики, Белоруссия станет первой в очереди стран, готовых предоставить такую площадку

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Белоруссия станет первой в очереди стран, готовых предоставить площадку для возможных переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.

"Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент [Белоруссии Александр Лукашенко] это неоднократно подчеркивал. Мы готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться, с кем необходимо, тем, что у нас есть. Я в этом уверен. И обеспечить результат. Поэтому, если сложатся обстоятельства, Минск будет первым, я думаю, в очереди для такого рода переговоров", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.

Замглавы белорусского МИД отметил, что в этом у Минска есть "очевидный интерес". "Беларусь хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Для нас главный приоритет - чтобы наше небо, пусть сегодня серое, но оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили - это наша главная государственная задача. И чтобы наши люди могли полноценно развиваться", - пояснил Амбразевич.