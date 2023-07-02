СМИ сообщили о перестановках в правительстве Мали

В него вошли 13 новых министров на смену отправленных в отставку

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита своим указом произвел перестановки в правительстве страны, в которое вошли 13 новых министров на смену отправленных в отставку. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция FRI.

Премьер-министр переходного периода Мали Чогель Кокалла Маига сохранил свой пост, как и главы МИД и Минобороны, отмечает она. По данным радиостанции, с приходом новых министров в правительстве увеличилось количество военных.

На пост министра здравоохранения и социального развития назначен специальной советник главы государства полковник Асса Бедиалло Туре. Министерство горнодобывающей промышленности, энергетики и водных ресурсов возглавила Бинту Камара, министерство промышленности и торговли - банкир Алассан Диалло.

Радиостанция отмечает, что правительство покинули лица, связанные с группировкой "Высший совет единства Азавада", вооруженные отряды которой орудуют в районе города Кидаль на востоке страны.

В Мали с лета 2020 года совершено два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Военные объявили, что в феврале 2024 года в стране состоятся президентские выборы.

На общенациональном референдуме 18 июня текущего года была принята новая конституция, которая значительно расширяет властные полномочия главы государства.