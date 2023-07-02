Войска ПВО Белоруссии фиксируют у границ до 30 полетов иностранных ВВС в сутки

Как сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО республики Анатолий Булавко, три года назад количество полетов в месяц исчислялось в пределах 20-30

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Интенсивность действий иностранной военной авиации у границ Белоруссии достигает 30 полетов в сутки. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО республики Анатолий Булавко.

"Года три назад количество полетов в месяц исчислялось в пределах 20-30. Потом эта цифра дошла до 70. Сейчас бывали моменты, когда в день по 30 самолетов в воздушном пространстве вблизи нашей государственной границы находилось", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Замкомандующего назвал причины активизации иностранной военной авиации. "Первая причина - это вскрытие нашей системы противовоздушной бороны. <...> Второе - сбор разведывательных сведений о нашем военном потенциале. Опять же вопрос - для чего, если мы никогда никому никогда не угрожали. Ну и третий элемент - это, наверное, освоение воздушного пространства натовскими летчиками", - сказал Булавко.

В конце ноября 2022 года министр обороны Виктор Хренин заявил о высокой интенсивности "полетов разведывательной авиации США и их союзников в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала - от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов". По данным Минобороны, интенсивность ведения разведки против республики возросла с 30 самолето-вылетов в неделю в 2021 году до 65-70 в 2022 году.

Минск неоднократно заявлял об усилении в Польше и странах Балтии группировок национальных вооруженных сил и формирований НАТО. Замначальника белорусского Генштаба Валерий Гнилозуб информировал о том, что такие соединения альянса могут стать основой для формирования ударных группировок против РФ и республики.