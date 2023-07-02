2 июля, 17:59
Беспорядки во Франции

Макрон проводит в Елисейском дворце совещание по борьбе с беспорядками

В совещании принимают участие члены правительства Франции

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в Елисейском дворце совещание по борьбе с беспорядками в стране. Кадры начала заседания показал в эфире телеканал BFM.

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В совещании принимают участие члены правительства Франции, в частности премьер-министр Элизабет Борн, глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу. Похороны погибшего прошли в субботу. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБорн, ЭлизабетБеспорядки во Франции
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