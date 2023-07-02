В Белоруссии заявили о самом низком уровне отношений со странами Запада за всю историю

В МИД республики отметили, что Минск никогда ничего не делал "в инициативном порядке для нанесения какого-либо ущерба" соседям или "более далеким странам"

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Отношения Белоруссии со странами Запада находятся на самом низком уровне за всю историю независимости республики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в эфире телеканала СТВ.

По его словам, на нынешнем этапе отношения Белоруссии "с соседями в Европейском союзе, в целом со странами Запада, с Вашингтоном находятся на самом низком уровне с момента обретения независимости".

Замглавы белорусского МИД подчеркнул, что Минск никогда ничего не делал "в инициативном порядке для нанесения какого-либо ущерба" соседям или "более далеким странам". "И именно поэтому мы говорим о том, что мы остаемся открытыми для любого диалога, взаимоуважительного прежде всего, равноправного. <...> И эту же информацию мы постоянно доводим через те дипломатические каналы, которые у нас остались в плане коммуникаций и с Брюсселем, и с Вашингтоном. Их немного, но в странах Европейского союза, в странах-соседях и за океаном есть и политики, и государственные деятели, которые понимают важность Беларуси в целом как регионального игрока, как национального государства для европейской безопасности, для глобальной безопасности", - отметил Амбразевич, назвав в числе европейских стран, которые в той или иной степени поддерживают Минск, Венгрию и Сербию.

По словам замглавы белорусского дипломатического ведомства, "ситуация в западных странах не статична". "Сменяемость их элит достаточно быстра и хаотична иногда. Совсем не факт, что нынешние власти в тех же соседних странах сохранят свои позиции, в той же Польше. Поэтому белорусский фактор, к сожалению, в соседних странах особенно, играет внутриполитическую роль. То есть легко бороться за демократию в Беларуси, тяжело бороться с инфляцией в Литве, с теми же какими-то домашними проблемами в Варшаве", - указал Амбразевич.