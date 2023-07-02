2 июля, 18:36

В Ливии сообщили, что всеобщие выборы в стране должны пройти до середины марта 2024 года

Об этом заявил глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри

КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Парламентские и президентские выборы в Ливии должны быть проведены не позже середины марта следующего года. Об этом в воскресенье заявил глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри.

"Крайним сроком проведения выборов в стране является середина марта", - указал аль-Мишри, слова которого привел телеканал Al-Hadath.

В конце мая объединенный комитет "шесть плюс шесть", в состав которого входили представители ВГС и Палаты представителей (парламента), достиг консенсуса по срокам проведения всеобщих выборов в стране. Тогда комитет заявил, что парламентские выборы будут проведены в декабре нынешнего года, а президентские - в январе 2024 года. 

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