Избрание нового лидера греческой оппозиционной партии СИРИЗА состоится в сентябре

До этого партией будет управлять временное коллективное руководство, сообщила газета Efimerida ton Syntakton

АФИНЫ, 2 июля. /ТАСС/. Избрание нового лидера главной греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) вместо экс-премьера Алексиса Ципраса, подавшего 29 июня в отставку с поста ее руководителя, состоится в начале сентября, а до этого партией будет управлять временное коллективное руководство. Об этом сообщила в воскресенье газета Efimerida ton Syntakton по итогам состоявшегося заседания политического секретариата СИРИЗА - ПА.

По данным издания, заседание ЦК партии состоится 13 июля. Выборы председателя СИРИЗА - ПА намечены на начало сентября, чтобы новый глава партии мог впервые официально появиться в том же месяце на Международной выставке в Салониках, в рамках которой традиционно свои политические и социально-экономические программы представляет премьер-министр Греции и лидеры парламентских оппозиционных партий. До выборов предлагается назначить временное коллективное руководство, в которое войдут видные партийные представители Эвклидис Цакалотос, Алексис Харицис, Эфи Ахциоглу и Никос Паппас.

После голосования политического секретариата СИРИЗА - ПА в воскресенье на должность председателя парламентской группы партии был избран Сократис Фамеллос, занимавший в 2016-2019 годах пост первого заместителя министра окружающей среды и энергетики в правительстве Ципраса. Решено, что на должность заместителя председателя парламента от партии будет выдвинута Ольга Геровасили, которая ранее в правительстве Ципраса занимала ряд министерских постов и была официальным представителем правительства. В понедельник парламент Греции проведет свое первое заседание, на котором его члены принесут присягу, а во вторник будет избран председатель парламента и его заместители.

Секретарем парламентской группы СИРИЗА - ПА будет Дионисис Каламатианос. На должности трех парламентских представителей этой партии предложены Никос Паппас, Теодора Цакри и Насос Илиопулос. Парламентская группа партии проведет свое заседание в понедельник.

Заседание политического секретариата СИРИЗА - ПА проводилось в отсутствие ушедшего в отставку Ципраса, который лично принял решение не присутствовать на нем.

Отставка Ципраса

Ципрас подал 29 июня в отставку с поста руководителя СИРИЗА - ПА. Выступая в афинском дворце конгрессов "Заппион", политик подчеркнул, что после парламентских выборов 25 июня, на которых его партия потерпела поражение, он отдал распоряжение о начале процедуры избрания нового руководства СИРИЗА - ПА. При этом Ципрас пояснил, что сам он "не будет выдвигать свою кандидатуру".

Отставка Ципраса, хотя и в какой-то степени была ожидаемой, тем не менее оказалась сюрпризом. Греческие СМИ сообщили впоследствии, что только несколько человек из ближайшего окружения Ципраса знали о его плане отказаться от намерения вновь переизбираться на пост партийного лидера.

Правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом уверенно победила на состоявшихся 25 июня повторных парламентских выборах, набрала 40,56% голосов, получила большинство из 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций.

СИРИЗА - ПА потерпела серьезное поражение, набрав 17,83% голосов и получив только 48 мест в парламенте по сравнению с 86 местами, которые имела в высшем законодательном органе предыдущего созыва.