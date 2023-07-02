Парламент Венгрии не планирует до осени рассматривать вопрос о приеме Швеции в НАТО

Это следует из опубликованной повестки дня на период от 3 июля до 7 июля

БУДАПЕШТ, 2 июля. /ТАСС/. Парламент Венгрии не планирует рассматривать вопрос о приеме Швеции в НАТО на следующей неделе, которая станет заключительной в его работе перед летними каникулами. Это следует из опубликованной в воскресенье на сайте парламента повестки дня на период от 3 июля до 7 июля.

Таким образом, парламент Венгрии может отложить ратификацию соглашения о вступлении Швеции в НАТО до осени, и этот вопрос не будет решен до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Теоретически руководство парламента, которое воздерживается от комментариев, еще может включить этот вопрос в повестку на следующей неделе. Заседания запланированы на 3, 4 и 7 июля. Основное внимание депутаты намерены уделить проекту бюджета на 2024 год.

29 июня депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи сообщила, что фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" решила не рассматривать вопрос о приеме Швеции в НАТО в заключительные дни весенней сессии. По ее сведениям, вопрос отложен на более позднее время - возможно, до осени.

Венгерский парламент, несмотря на давление из-за рубежа, неоднократно откладывал ратификацию соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Премьер-министр Виктор Орбан заявил о неготовности рассматривать этот вопрос, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. По его мнению, их следует урегулировать до присоединения Швеции к НАТО, чтобы "не привносить туда конфликты". Правительство и депутаты выражали недовольство тем, что шведские политики выдвигали против Венгрии обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта парламент Венгрии одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство ранее заявляло, что поддерживает прием королевства в альянс, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении королевства не ратифицировала Турция, которая требует от Стокгольма более решительных мер в отношении обосновавшихся в стране курдских экстремистов.