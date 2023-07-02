Додон заявил, что политика властей втянуть Молдавию в НАТО приведет к распаду страны

Бывший президент республики считает, что его государство может стать нейтральной полосой между геополитическими игроками

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Политика сближения с НАТО, которую проводит президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, может привести к распаду Молдавии, в конституции которой прописан нейтралитет. С таким предупреждением выступил в воскресенье бывший президент республики Игорь Додон, отметив, что, согласно всем опросам, большинство населения выступает против вступления страны в альянс.

"Понимая, что народ Молдавии не готов проголосовать за вступление в НАТО, чтобы поменять конституцию, они (власти республики - прим. ТАСС) запустили у нас разные программы - Центр информирования НАТО в Молдове и другие мероприятия. В обозримом будущем, думаю, что восприятие населения не поменяется. Но если работать системно, по мнению западных аналитиков, на поколение вперед, то, конечно, люди начнут менять свои взгляды. Я думаю, что это очень опасно для Молдовы. Она может просто исчезнуть", - сказал Додон в эфире телекомпании GRT в Гагаузии. По его мнению, нейтралитет, прописанный в основном законе, является залогом и гарантией сохранения государственности.

"Либо мы будем нейтральными, либо будем разорваны на куски. Страна очень маленькая, часть может уйти в Румынию, часть еще куда-то", - пояснил экс-президент. Он считает, что "Молдавия может стать нейтральной полосой между геополитическими игроками, что будет выгодно как западным, так и восточным партнерам республики.

В январе президент Молдавии в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. При этом Санду подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами на референдуме, так как большинство населения, как показывают опросы, против вступления в Североатлантический альянс, а в последние месяцы число противников даже увеличилось. Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, в Кишиневе действует информационный центр альянса и бюро по связям с альянсом. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы властей по сближению с альянсом.