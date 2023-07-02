На Украине причиной неудач в контрнаступлении назвали преимущество сил России в воздухе

Глава офиса президента республики Андрей Ермак заявил о необходимости поставить его стране самолеты F-16 и дальнобойное оружие

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал преимущество российских сил в воздухе причиной неудач в контрнаступлении ВС Украины (ВСУ).

"Много мин и преимущество [сил РФ] в воздухе <...>. Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах", - написал он в Telegram-канале.

Ермак вновь заявил о необходимости поставить Украине самолеты F-16 и дальнобойное оружие. "Делаем все, чтобы ускорить эти процессы", - указал он. Глава офиса украинского президента также в очередной раз призвал страны, входящие в НАТО, принять Украину в состав альянса.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.