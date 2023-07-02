Додон считает, что в Молдавии ухудшилась ситуация с правами человека

Экс-президент республики заявил, что власть не принимает решения в интересах своего народа

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Молдавия получила в прошлом году статус кандидата в члены Евросоюза по геополитическим соображениям, однако после этого ситуация с правами человека в стране ухудшилась. Такое мнение выразил в воскресенье бывший президент республики Игорь Додон.

"Предоставление Молдавии год назад статуса кандидата на вступление в ЕС было геополитическим решением, связанным с Украиной. Без этого в обозримом будущем Молдавия такой статус не получила бы. Чем запомнился этот первый год? Уверен, что большинство граждан скажут, что лучше мы жить не стали. Вместо соблюдения прав и свобод мы увидели аресты лидеров оппозиции, закрытие шести телеканалов, запрет партии "Шор", разные санкции, наделение Службы информации и безопасности дополнительными полномочиями. У населения украли более миллиарда долларов через газовые счета", - сказал Додон в эфире телекомпании GRT в Гагаузии.

"Все понимают, что власть работает под диктовку западных кураторов. К сожалению для страны, большинство решений имеет негативный результат для большинства граждан. Последние годы показывают, что Молдавия - это не суверенное государство, власть не принимает решения в интересах своего народа. И пока не сменится эта власть, пока у власти не будут люди, которые работают на страну, у нас не будет суверенного права принимать самим решения", - пояснил Додон.

Главы государств и правительств стран ЕС на встрече в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление, получение которого является началом пути в сообщество. Для запуска переговоров о вступлении Молдавии необходимо выполнить некоторые условия, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы. В начале нынешнего года президент Майя Санду признала, что правительство выполнило меньше половины из 35 пунктов плана действий на 2022 год, который рекомендовала Европейская комиссия при предоставлении республике статуса кандидата.