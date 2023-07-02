Макрон потребовал от МВД и Минюста принять все меры для восстановления порядка во Франции

Президент страны заявил, что правительство будет на стороне полиции и жандармерии

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков, происходящих в стране с 27 июня.

Об этом сообщил телеканал BFMTV по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с беспорядками, которое прошло в воскресенье вечером в Елисейском дворце.

"Правительство будет на стороне полиции и жандармерии, - привел телеканал слова главы государства. - Главы МВД и Минюста должны сделать все необходимое для восстановления порядка".

Как указывает телеканал, это совещание ранее не было запланировано в графике французского лидера.

В ходе совещания оперативного штаба Макрон потребовал от членов кабмина "тщательно разобраться" в причинах беспорядков, которые происходят во Франции уже шесть дней. По словам президента, необходимо "начать тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции" и "что могло спровоцировать различные события".

Как было объявлено по итогам совещания, Макрон 4 июля встретится с мэрами коммун, пострадавших от беспорядков. По данным канала, во встрече с Макроном в Париже во вторник примут участие более 220 градоначальников.

Кроме того, французский лидер 3 июля примет спикера Национального собрания (нижняя палата парламента) Яэль Брон-Пиве и главу Сената (верхняя палата) Жерара Ларше.