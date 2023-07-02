2 июля, 20:31,
обновлено 2 июля, 20:56
Беспорядки во Франции

Макрон потребовал разобраться в причинах произошедших во Франции беспорядков

EPA-EFE/ YOAN VALAT
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/ YOAN VALAT

Президент поручил принять меры для восстановления порядка в стране

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил членам кабмина "тщательно разобраться" в причинах беспорядков, которые происходили во Франции с 27 июня. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

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В ходе заседания оперативного штаба по преодолению беспорядков, которое прошло в воскресенье вечером в Елисейском дворце, глава государства потребовал от всех участников встречи "начать тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции" и "что могло спровоцировать различные события".

Как указывает телеканал, это совещание ранее не было запланировано в графике французского лидера.

Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков, происходящих в стране с 27 июня. 

"Правительство будет на стороне полиции и жандармерии, - привел телеканал слова главы государства. - Главы МВД и Минюста должны сделать все необходимое для восстановления порядка".

Президент Франции 4 июля встретится с мэрами коммун, пострадавших от беспорядков, которые начались после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции, сообщил BFMTV по итогам заседания оперативного штаба. По данным канала, во встрече с Макроном в Париже во вторник примут участие более 220 градоначальников.

Кроме того, французский лидер 3 июля примет спикера Национального собрания (нижняя палата парламента) Яэль Брон-Пиве и главу Сената (верхняя палата) Жерара Ларше. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
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