Посол Белоруссии заявил о медленных темпах работы по созданию флота республики в РФ

По словам Дмитрия Крутого, белорусская сторона впервые в истории сможет создать собственный речной флот, который будет иметь возможность оказывать услуги в России

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Белоруссия получила уникальную возможность создать в России собственный речной флот, однако работа в этом направлении идет медленно. Об этом сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"Белорусам предложили впервые, возможно, в истории создать собственный речной флот, который спокойно может в России оказывать услуги и зарабатывать валютную экспортную выручку именно по схеме "река - река". Потому что соглашение, когда разрешены каботажные перевозки, то есть между отдельными пунктами Российской Федерации, наших грузов и в том числе с поставкой на экспорт в третьи страны, в тот же Иран, - это уникальная возможность. Это как бы аванс на будущее, который подписали наши руководители правительств. Но, к сожалению, работа разворачивается медленно", - признал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь-1", говоря о межправительственном соглашении о внутреннем судоходстве.

По словам дипломата, в "Российской Федерации в ближайшие три года будут тратить миллиарды рублей на дноуглубление, на реконструкцию речных вокзалов, постройку новых судов". Поэтому у Белоруссии появляется "абсолютно уникальная возможность зайти в тему не только морских портов, терминалов, перевалки генеральных грузов от металлургии до деревообработки", продолжал он. "С теми [российскими] регионами, где эта повестка актуальна, безусловно, мы держим эту тему в горячем состоянии и постараемся ее довести до конца. Если у нас будет Архангельск, Нижний Новгород, Астрахань, то вся наша повестка заиграет совершенно другими красками", - уверен посол.

Крутой напомнил о готовности белорусской стороны активно осваивать производственные площадки в РФ, оставленные западными компаниями из-за антироссийских санкций. В качестве примера он привел калужский завод грузовиков Volvo, где можно наладить выпуск автомобилей МАЗ, пассажирских автобусов или электрического транспорта. Он также проинформировал о том, что перечень таких предприятий уже составлен и обсуждается профильными ведомствами. "Надеюсь, в ближайшие три-четыре месяца, может, на "Иннопроме" в Екатеринбурге, главном промышленном форуме России, мы обсудим какие-то конкретные предложения и проекты", - сказал он.

Посол подтвердил заинтересованность Минска в участии в госзакупках в России, отдельно остановившись на рынке закупок госкорпораций, который, по его словам, "гораздо больше, перспективнее, чем классический рынок госзакупок". "Поэтому задача до конца года очень простая. С одной стороны, с принятием решений по ЭЦП (двустороннем признании электронных цифровых подписей - прим. ТАСС), чтобы белорусы получили доступ туда, и плюс подписать соответствующие программы наших предприятий с российскими госкорпорациями", - сказал он.