2 июля, 22:06
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах на Украине

В двух областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух областях на юго-востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены звучат в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

По данным издания "Зеркало недели", взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольном Киеву Херсоне. Власти объясняют их работой украинских систем ПВО. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация