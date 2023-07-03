СМИ сообщили о взрывах на Украине

В двух областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух областях на юго-востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены звучат в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

По данным издания "Зеркало недели", взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольном Киеву Херсоне. Власти объясняют их работой украинских систем ПВО.