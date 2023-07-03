Telegraph: на Оркнейских островах изучают идею выхода из состава Великобритании

По информации издания, региональные власти должны обсудить предложение об "альтернативных формах правления"

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Власти Оркнейских островов в Шотландии допускают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией. Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу местного совета Джеймса Стокана.

По данным издания, 4 июля региональные власти обсудят предложение об "альтернативных формах правления", в частности о восстановлении исторических связей. Все большее число местных жителей недовольны действиями правительств как в Эдинбурге, так и в Лондоне. Стокан подчеркнул, что Оркнейские острова не получают достаточного финансирования из шотландского или общего британского бюджета.

"Мы действительно испытываем сложности в настоящий момент, - заявил глава совета, обратив внимание на проблемы с паромным сообщением архипелага с материковой частью Шотландии. - Финансирование, которое мы получаем от шотландского правительства, значительно меньше на душу населения по сравнению с Шетландскими островами или Внешними Гебридскими островами (входят в состав Шотландии - прим. ТАСС)". По его словам, местное население не может "продолжать жить так".

Стокан допустил, что власти Оркнейских островов по итогам обсуждений могут потребовать выхода из состава Шотландии и получения статуса коронных земель, как Нормандские острова в Ла-Манше, или статуса заморской территории Соединенного Королевства по типу Фолклендских островов. Кроме того, местные власти изучат модель Фарерских островов, которые являются автономным регионом в составе Дании. В то же время в совете Оркнейских островов признали, что для изменения нынешнего статуса или выхода из состава Великобритании, вероятно, будет необходимо провести референдум и договориться с правительствами в Эдинбурге и Лондоне.

Совет Оркнейских островов состоит из 19 независимых политиков, не состоящих ни в одной партии, и двух представителей "зеленых". В 2014 году на референдуме о выходе Шотландии из состава Великобритании 67% жителей Оркнейских островов, участвовавших в голосовании, выступили за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.

Острова за приданое

Оркнейские острова, расположенные на северо-востоке от Шотландии между островом Великобритания и Шетландскими островами, - это архипелаг из 70 островов, из которых обитаемы около 20. Всего там проживают более 22 тыс. человек. Крупнейший по площади остров - Мейнленд, где находится административный центр Керкуолл.

Оркнейские острова стали частью королевства Шотландия в 1468 году, когда король Дании, Норвегии и Швеции Кристиан I (1426-1481) передал их шотландскому монарху Якову III (1451-1488) в качестве приданого за свою дочь Маргариту (1456-1486). Изначально предполагалось, что архипелаг будет во временном владении, однако из-за неспособности Кристиана I выполнить условия расписки они остались частью Шотландии. В 1707 году Шотландия объединилась с Англией, образовав королевство Великобритания.

"Мы были частью древнескандинавского королевства гораздо дольше, чем частью Соединенного Королевства. На улицах Оркнейских островов люди подходят ко мне и спрашивают, когда мы отдадим приданое и вернемся в Норвегию. У [нас] огромная близость и глубокая культурная привязанность. Настал момент изучить имеющиеся возможности", - добавил Стокан.