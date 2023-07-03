Во Франции в воскресенье задержали почти 50 участников беспорядков

Газета L'Est Republicain передает, что в некоторых городах фиксируются стычки агрессивно настроенных граждан с полицейскими

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Полицейские и жандармы задержали 49 человек во Франции в воскресенье, в некоторых городах фиксируются небольшие инциденты и стычки агрессивно настроенных граждан с правоохранителями. Об этом сообщает газета L'Est Republicain.

Отмечается, что воскресный вечер проходит заметно спокойнее, чем последние дни, когда по всей стране происходили погромы и грабежи. В Лионе и Марселе ситуация на улицах относительно спокойная, телеканалы транслируют кадры с присутствием большого количества полицейских и жандармов, в том числе на бронетехнике.

Тем не менее, согласно данным газеты Le Progres, в Лионе группы молодых людей собирались в центре города, скандируя националистические лозунги. Было отмечено несколько стычек с полицией, в ходе которых в правоохранителей бросали камни. После применения правоохранителями слезоточивого газа толпа вооруженных битами и арматурой молодых людей покинула квартал Гильотьер, где происходили события. Также в соседней коммуне Вол-ан-Велен произошло возгорание, дым от которого был виден во всем городе. По данным СМИ, речь идет о сжигании пластикового мусора на территории предприятия, однако после этого в коммуну были направлены дополнительные отряды полиции и броневик жандармерии.