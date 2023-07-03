Глава МИД Пакистана выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений с Россией

Билавал Бхутто-Зардари отметил, что отношения с РФ "продвигаются в позитивном ключе"

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений Москвы и Исламабада.

"Отношения с Россией продвигаются в позитивном ключе, мы хотим, чтобы они становились еще крепче", - отметил глава пакистанского внешнеполитического ведомства, находящийся с официальным визитом в Японии, в интервью телеканалу NHK, выдержки из которого приводятся в понедельник. Бхутто-Зардари выразил уверенность, что укрепление отношений с Россией необходимо на фоне общемировой экономической нестабильности.

Комментируя тему поставок российской нефти, глава МИД Пакистана подчеркнул, что они направлены на удовлетворение энергетических нужд страны. "Дело не в смещении импорта от одной стороны к другой: перед лицом энергетического кризиса наша цель заключается в удовлетворении энергетических нужд нашего народа", - приводит его слова японское общественное телевидение.

Глава МИД Пакистана находится с официальным визитом в Японии. В понедельник у него должны состояться переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси, а также встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Как заявлял ранее государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик, Исламабад закупил 100 тыс. тонн российской нефти и намерен продолжать ее импорт. Сообщалось, что для расчетов с Россией за поставку нефти в китайской валюте Исламабад открыл счет в Народном банке Китая. Платежи в юанях помогут Пакистану избежать западных санкций за импорт российской нефти, а также трудностей при расчетах из-за нехватки долларов в стране.