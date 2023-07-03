Лидеры Японии и ЕС намерены заявить о сотрудничестве в сфере безопасности и экономики

Кроме того, стороны могут договориться о проведении совместных военно-морских учений в регионе

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Япония и Евросоюз будут развивать экономическое сотрудничество, а также запустят новый формат консультаций по вопросам безопасности на уровне министров. Как сообщила в понедельник газета Nikkei, эти положения будут содержаться в совместном заявлении по итогам саммита Япония - Евросоюз, который пройдет 13 июля в Брюсселе.

Участие европейской стороны в обсуждении ситуации в области безопасности с Японией, как пишет газета, станет сигналом о вовлеченности ЕС в дела Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне опасений по поводу растущей мощи Китая. В частности, в заявлении планируется выразить озабоченность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также выступить против "попыток одностороннего изменения статус-кво силой" касательно Тайваня.

Япония и ЕС, кроме того, могут договориться о проведении совместных военно-морских учений в регионе. В 2014 году они уже проводили учения по борьбе с пиратством у берегов Сомали, тогда в учениях участвовал итальянский эсминец и японский корабль сопровождения. Помимо безопасности на море, сотрудничество будет развиваться в области космоса, киберпространства и противодействия дезинформации.

Укрепление сотрудничества планируется и в области экономики, прежде всего с целью обеспечения стабильных цепочек поставок комплектующих. Так, Япония и ЕС могу договориться о так называемом механизме предупреждения о нехватке полупроводников: стороны будут обмениваться данными о ситуации на региональных рынках, чтобы при необходимости позволить компаниям нарастить запасы и увеличить производство.

Другие пункты экономического сотрудничества затронут вопросы, связанные с использованием водорода в качестве источника энергии, а также с европейскими ограничениями на импорт японских продуктов, введенными после аварии на АЭС "Фукусима-1".