Глава Минфина США посетит Пекин для встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками

В ведомстве пояснили, что Джанет Йеллен намерена обсудить, как двум государствам ответственно подходить к своим отношениям и прямо контактировать в областях, вызывающих беспокойство

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля для встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками. Об этом в воскресенье сообщило американское финансовое ведомство.

"Поездка министра Йеллен следует в русле указания президента [США Джо] Байдена, сделанного им после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре прошлого года, согласно которому необходимо углублять коммуникацию между США и КНР по целому ряду вопросов, включая глобальную макроэкономику и финансовые процессы. В Пекине министр Йеллен обсудит с чиновниками КНР, как важно для наших стран, которые являются двумя крупнейшими мировыми экономиками, ответственно подходить к своим отношениям, прямо контактировать в областях, вызывающих беспокойство, и вместе работать над решением глобальных проблем", - говорится в заявлении Минфина США.

Ведомство напомнило, что Вашингтон придерживается трех принципов, выстраивая свои экономические отношения с Пекином. "Во-первых, мы стремимся обезопасить свои интересы в сфере национальной безопасности и интересы наших союзников, а также защитить права человека за счет принятия целенаправленных действий, которые не преследуют задачи добиться экономического превосходства. Во-вторых, мы заинтересованы в здоровых экономических отношениях с Китаем, которые будут способствовать взаимовыгодному росту и инновациям, а также расширят экономические возможности для американских рабочих и предприятий. Наконец, мы также стремимся к сотрудничеству по таким ключевым мировым проблемам, как климатические изменения и долговой кризис", - отметил Минфин США.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, во время визита Йеллен рассчитывает провести первые переговоры высокого уровня с момента назначения вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэна.

18-19 июня визит в Китай совершил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.