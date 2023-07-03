3 июля, 01:46
Военная операция на Украине

В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы

Объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

По данным издания "Зеркало недели", в Винницкой и Хмельницкой областях раздались взрывы. Ранее взрывы были слышны в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольном Киеву Херсоне. Власти объясняют их работой украинских систем ПВО.

В течение ночи тревога объявлялась в нескольких областях на юго-востоке и юго-западе Украины. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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