В США считают, что доля дронов в ВМС достигнет 40% в ближайшие десятилетия

Начальник штаба американских Военно-морских сил адмирал Майкл Гилдей уточнил, что речь, в частности, идет о "подводных дронах" с оборудованием для установки мин

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Около 40% кораблей Военно-морских сил США будут беспилотными в ближайшие десятилетия. Такое мнение выразил начальник штаба американских ВМС адмирал Майкл Гилдей в воскресенье в эфире телеканала CBS.

"Я думаю, что будущее за беспилотниками. Я также думаю, что около 40% нашего флота в будущем будет беспилотным", - сказал он. Гилдей уточнил, что речь, в частности, идет о "подводных дронах" с оборудованием для установки мин. По его расчетам, к 2045 году на вооружении ВМС США будут стоять "сотни беспилотных судов".

Комментируя проект сверхгабаритного необитаемого подводного аппарата (НПА) класса XLUUV (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle) ORCA, адмирал согласился с тем, что разработки в этой сфере ведутся с отставанием от намеченного графика и с превышением расходов. Гилдей объяснил это тем, что НПА - первая модель в своем роде. "Когда все получится, я убежден, что окупаемость инвестиций в эту конкретную платформу будет очень высокая. <...> Потому что это будет одна из самых летальных и самых незаметных моделей в арсенале ВС США", - пояснил он.