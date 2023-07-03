Президент Туркмении поздравил Лукашенко с днем независимости Белоруссии

Бердымухамедов рассчитывает на укрепление сотрудничества с Белоруссией, он уверен, что дружественные отношения между двумя странами будут укрепляться в интересах обоих народов

АШХАБАД, 3 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов . Об этом он написал в поздравлении белорусскому президенту Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии.

Как передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан", Бердымухамедов в своем послании выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами будут и впредь неуклонно развиваться и укрепляться в интересах обоих народов.

Президент Туркмении пожелал Лукашенко успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Белоруссии - мира, благополучия и процветания.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля.