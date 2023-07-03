В США заявили, что защитят Тайвань в конфликте с КНР при решении президента и Конгресса

Адмирал Сэм Папаро отметил, что его беспокоит растущий потенциал ракетных войск Народно-освободительной армии Китая

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) США готовы прийти на помощь Тайваню в случае вооруженного конфликта острова с Пекином, если соответствующее решение будет принято президентом и Конгрессом США. Об этом заявил в воскресенье командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм Папаро в эфире телеканала CBS.

Ведущая спросила, "что будут делать ВМС США, если Китай нападет на Тайвань". "Это решение принимать президенту США и Конгрессу. Наш долг - быть готовыми к этому. Основная часть ВМС будет быстро развернута в западной части Тихого океана, чтобы прийти на помощь Тайваню, если поступит приказ поддержать Тайвань в противодействии этому вторжению", - ответил Папаро.

Адмирал добавил, что его беспокоит растущий потенциал ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). "Я беспокоюсь. Я был бы дураком, если бы не беспокоился в связи с ракетными войсками НОАК", - сказал он.

Отношения между Пекином и Тайбэем обострились после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на ее поездку Народно-освободительная армия Китая провела масштабные учения в шести акваториях вокруг острова, где отрабатывалась блокада основных портов и торговых путей. Еще одни подобные, но меньшие по масштабам маневры прошли в апреле.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.