Спикер парламента Турции назвал несбыточной мечтой для Швеции вступление в НАТО

Нуман Куртулмуш отметил, что "на Турцию оказывается сильное давление" в связи со стремлением Швеции вступить в альянс

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Вступление Швеции в НАТО - несбыточная мечта Стокгольма, который отказывается выполнять требования Анкары. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в интервью газете Milliyet, опубликованном в понедельник.

"Существует тройное соглашение [между Турцией, Швецией и Финляндией]. Они будут заниматься провокационными действиями и будут просить одобрения на вступление в НАТО. Извините, но Турция - страна, которая отвечает за слова. Что бы она ни сказала, что бы ни пообещала, она выполняет, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО - просто несбыточная мечта", - подчеркнул председатель парламента.

Куртулмуш при этом отметил, что "на Турцию оказывается сильное давление" в связи со стремлением Швеции, "которая поддерживает и укрывает террористические организации", вступить в НАТО. "Турция, с другой стороны, не сделает ни шагу в этом вопросе, пока не будет реализовано то, чего она требует", - отметил он.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.

Анкара жестко критикует Стокгольм за проходящие в Швеции акции сторонников Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, а также за акции с сожжением Корана.