МИД РФ: расширение БРИКС может войти по желанию Африки в повестку саммита Россия - Африка

По словам посла по особым поручениям дипведомства Олега Озерова, африканское направление является перспективным, это не просто PR, политическое лоббирование или поиск политических союзников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Тема расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по инициативе африканской стороны может войти в повестку второго саммита Россия - Африка, запланированного на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ".

"Ряд африканских стран выразили намерение стать членами БРИКС, а некоторые уже подали официальные заявки. С учетом того, что в августе планируется саммит БРИКС, эта тема по желанию наших африканских партнеров может быть также затронута на саммите Россия - Африка", - отметил он.

Широкая повестка

Наряду с этим, указал Озеров, будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере. "После начала СВО [специальной военной операции РФ на Украине] и введения Западом в отношении России жесточайших односторонних рестрикций, абсолютно незаконных, которые на самом деле являются санкциями против всех партнеров России, встал вопрос о том, как в новых условиях налаживать сотрудничество. Если до начала СВО торговля с африканскими странами велась в основном через западные биржи, то сейчас появилась возможность организовать прямые поставки как российских, так и африканских товаров, - продолжил он. - В настоящее время речь идет о примерно 18 млрд долларов [товарооборота]. Есть дисбалансы в торговле. Преобладает торговля с севером и югом Африки, а территория от Сахеля до юга континента пока не вовлечена в крупный торговый оборот с Россией. И это тоже одна из тем, которые будут обсуждаться как в ходе общего заседания, так и во время двусторонних контактов".

Кроме того, по словам дипломата, в ходе второго саммита Россия - Африка "речь пойдет и о том, чтобы налаживать на континенте собственное производство". "Страны Африки хотели бы получать от России аграрные технологии и оборудование. Эта тема тоже относится к продовольственной безопасности, и она будет обсуждаться в рамках как политического саммита, так и экономического и гуманитарного форума, - добавил он. - Кроме того, мы готовы продвигать наши технологии в сфере гидроэнергетики, строя компактные гидроэлектростанции, которые легко монтируются и могут быть быстро введены в строй".

Честная конкуренция

По словам Озерова, в доказательство того, что Африка - перспективное направление, а не просто PR, политическое лоббирование или поиск политических союзников, можно привести тот факт, что товарооборот Китая с Африкой приближается к $150 млрд.

"Китай в этом смысле обошел и Евросоюз, и США и фактически вышел на первые роли. О чем это говорит? О том, что такое сотрудничество имеет хорошие перспективы. В том числе поэтому России интересна Африка. Это континент, где население приближается к полутора миллиардам, то есть это огромный рынок. И даже такая большая и замечательная страна, как Китай, не способна закрыть все потребности, - отметил он. - Поэтому мы найдем формулу взаимодействия с африканскими странами и предложим проекты, которые сможем осуществлять, не конкурируя с Китаем напрямую. Хотя и конкуренцию никто не отменял - это часть рыночных механизмов".

"Африканские страны тоже заинтересованы в сотрудничестве с Россией, потому что хотят иметь альтернативные варианты, возможность выбирать, расширить число партнеров. А Россия действительно может предложить уникальные решения тех проблем, которые стоят перед африканцами", - резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в рамках предстоящего саммита готовится большая декларация, в которой будут излагаться планы взаимодействия между Россией и африканскими государствами на среднесрочную перспективу в несколько лет. По словам главы дипведомства, подготовка мероприятия находится на финишной прямой, больше половины стран Африканского континента подтвердили участие на высшем уровне.