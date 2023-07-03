СМИ: потеря Киевом переданной техники при контрнаступлении "отрезвила" Запад

Как отмечает Berliner Zeitung, западные лидеры возлагали "большие надежды" в отношении направляемой Украине военной помощи

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Уничтожение Вооруженными силами (ВС) РФ переданной Украине военной техники возымело "отрезвляющий эффект" на западные страны. Такое мнение выразили в понедельник обозреватели газеты Berliner Zeitung.

Как отмечает издание, западные лидеры возлагали "большие надежды" в отношении направляемой Киеву военной техники. Предполагалось, что она позволит Украине "добиться важных территориальных приобретений". Однако спустя три недели после начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно об уничтожении российскими войсками "целого ряда" танков Leopard-2, что стало "очередным отрезвляющим моментом" для Запада.

При этом быстрые и массовые потери западной военной техники со стороны ВСУ "стоили человеческих жизней и денег", указывает газета. В частности, объем средств, выделенных Германией на оказание Украине военной помощи, "возрос почти в два раза с 2022 года" и составит в этом году €5,4 млрд. Берлин также принял на себя дополнительные обязательства по поддержке Киева в перспективе на сумму €10,5 млрд. Речь идет "о заметном росте инвестиций" в украинский военный проект со стороны Запада, заключает издание.

Ранее представители администрации президента США Джо Байдена заявили о том, что считают результаты первых двух недель контрнаступления ВСУ "отрезвляющими". Хотя официально в Вашингтоне призывают к терпению, говоря об итогах украинского наступления, высокие должностные лица США в частных беседах нередко выражают обеспокоенность медленным продвижением.

Как ранее сообщили в Минобороны России, украинская сторона с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления, несет при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери киевских силовиков составили до 3 715 человек. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери Украины. В свою очередь газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации сообщила, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.