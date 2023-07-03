В Литве считают, что закрытие границ с РФ и Белоруссией надо обсуждать в масштабе региона

По словам председателя комитета Сейма (парламента) страны по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, россиянин с шенгенской визой может въехать в страны Балтии и Польшу, а затем беспрепятственно оказаться в Литве, так как на внутренних границах ЕС контроля нет

ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Принимать решение о закрытии границ с Россией и Белоруссией в связи с угрозами, которые балтийская республика видит с их стороны, можно лишь в региональном масштабе. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Такое решение вряд ли может быть принято на уровне ЕС. Однако необходимо обсудить вопрос на региональном уровне, чтобы к закрытию присоединились все страны Балтии и Польша", - сказал он в эфире национального радио LRT.

В противном случае, по словам политика, россиянин с шенгенской визой может въехать, например, в эти страны, а затем беспрепятственно оказаться в Литве, так как на внутренних границах ЕС контроля нет.

Литва временно восстановит его на период проведения в Вильнюсе саммита НАТО. Контроль будет осуществляться с 7 по 13 июля.