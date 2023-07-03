Глава Минобороны Китая встретился в Пекине с главнокомандующим ВМФ РФ

Ли Шанфу заявил, что Народно-освободительная армия Китая надеется на тесное взаимодействие с ВМФ РФ

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) рассчитывает на частые обмены с ВМФ России. Об этом в понедельник заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече в Пекине с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.

"Мы верим, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться, будут непрерывно развиваться и выходить на новый уровень, - заявил Ли Шанфу, слова которого приводятся в официальном аккаунте ведомства в социальной сети "Вичат". - Между китайскими и российскими военно-морскими силами осуществляются тесные обмены и частое взаимодействие. Надеемся, что обе стороны будут укреплять связи на всех уровнях".

Ли Шанфу также выразил надежду, что ВМС НОАК и ВМФ РФ будут часто проводить совместные патрули и учения и тем самым внесут позитивный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности.

Глава Минобороны Китая также отметил, что под стратегическим руководством лидеров двух государств обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран неуклонно развиваются.