Правящая партия Грузии заявила, что оппозиция во время мятежа в РФ планировала взять Сочи

По словам председателя партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, реакцией на события в России оппозиция показала, что "использует любой повод для открытия в Грузии второго фронта"

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Некоторые представители оппозиции в Грузии во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер" планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Мы помним, как коллективное Национальное движение (обобщение грузинской оппозиции - прим. ТАСС) болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи", - написал Кобахидзе на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как отмечает политик, реакцией на события в РФ оппозиция показала, что "использует любой повод для открытия в Грузии второго фронта". Оппозиция не скрывала, по его словам, что, если бы имела соответствующие возможности, "использовала бы первый же шанс, чтобы войти на танках в Абхазию и Цхинвали".

Глава партии подчеркнул, что в случае открытия в Грузии "второго фронта", воевать пришлось бы также с абхазами и осетинами. "Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Это было бы величайшим преступлением перед будущими поколениями", - говорится в заявлении Кобахидзе.

Принципиальная позиция правящей партии Грузии, по словам Кобахидзе, в том, что "территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена только мирным путем". Грузии нужно вернуть не только территории, отмечает он, но и восстановить доверие абхазов и осетин.