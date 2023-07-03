Палестина призвала международное сообщество отреагировать на ситуацию в Дженине

Страна намерена провести консультации с российской стороной

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Палестина призывает международное сообщество отреагировать на ракетные удары Вооруженных сил (ВС) Израиля по лагерю палестинских беженцев в Дженине и его окрестностям. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Это большая катастрофа. В Дженине, в частности. Израильтяне утверждают, что там есть якобы радикалы, и нападают мощно. В настоящий момент 6 палестинцев погибли, больше 25 ранены. Мы ждем, когда это закончится. На международной арене мы слышим только слова, что Израиль надо остановить, но ничего не делается. Даже американцы ничего не предпринимают. Израиль продолжает расширять поселения, - подчеркнул глава палестинского представительства в РФ. - Мы не знаем, в каком направлении движется ситуация. Это ужасно. Я думаю, что на международной арене должны предпринимать реальные шаги, а не только ограничиваться призывами".

По словам посла, именно конкретные меры, принятые международным сообществом, стали бы "лучшим вариантом" для урегулирования. "Статистика [с пострадавшими] ужасна", - добавил он.

Консультации с Россией

Палестина в связи с военной операцией Израиля в Дженине проведет консультации с российской стороной, отметил посол Палестины в Москве.

"Завтра будут у нас [консультации] по этому вопросу", - сказал дипломат. По его словам, Палестина всегда связывается с Москвой и ставит в известность происходящего.

Посол также не исключил встречи со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым. "Посмотрим. Мы всегда на связи", - отметил он.

По словам посла, президент Палестины Махмуд Аббас обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможности для созыва ближневосточного "квартета" в связи с военной операцией Израиля в городе Дженин.

"Мы ежедневно говорим об этом. Но европейцы против. В субботу президент [Государства Палестина Махмуд Аббас] связывался [с российским лидером Владимиром] Путиным и объявил, что мы готовы. Лучший вариант, если "квартет" будет какие-то шаги предпринимать. Но раньше были против американцы, а теперь и европейцы", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли палестинская сторона запрашивать экстренное заседание ближневосточного "квартета" по ситуации в Дженине.

Палестина призывает международное сообщество отреагировать на ситуацию в Дженине, отметил Абдель Хафиз Нофаль.

В ночь с воскресенья на понедельник ВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю палестинских беженцев в Дженине и его окрестностям. Вскоре после этого израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. В лагерь не пропускают машины скорой помощи для пострадавших. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, в результате начавшейся спецоперации израильских сил погибли 5 палестинцев, не менее 30 арабов получили ранения.

Министерство иностранных дел Палестины возложило на израильские власти ответственность за последствия военной операции в Дженине и его окрестностях. МИД призвал мировое сообщество принять меры для немедленного прекращения эскалации напряженности в Дженине, а Международный уголовный суд "прекратить молчание и начать привлекать к ответственности израильских военных преступников".