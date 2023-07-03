Reuters: в Финляндии считают, что арктический флот НАТО отстает от российского на 10 лет

По словам руководителя Финского института международных отношений Саму Пауккунена, Россия активно наращивает военный и гибридный потенциал в Арктике

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы НАТО в арктическом регионе отстают от российских на 10 лет в военно-технологическом плане. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Финского института международных отношений.

По словам руководителя института Саму Пауккунена, несмотря на проведение Россией специальной военной операции, "военно-морская составляющая Северного флота [ВМФ России] и стратегические бомбардировщики остаются нетронутыми". Он утверждает, что Россия активно наращивает военный и гибридный потенциал в Арктике.

В НАТО считают, что вступление Швеции в альянс может выровнять позиции в северном регионе. "Если учитывать все силы во главе с Германией и при участии Финляндии и Швеции, это может довольно значительно поменять баланс сил в Балтийском море", - заявил Ник Чайлдс, сотрудник Международного института стратегических исследований. "Балтийскому флоту РФ будет сложнее работать в свободном режиме, но он все еще может доставить проблемы НАТО", - отметил он.

Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля. До этого она вместе со Швецией подала заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Швеция продолжает консультации по вступлению в НАТО.