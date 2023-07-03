Размещенные в Литве истребители НАТО в июне 27 раз сопровождали военные самолеты РФ

Как сообщили в Минобороны республики, нагрузка по патрулированию распределялась относительно равномерно

ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение июня 27 раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Нагрузка по патрулированию, по данным ведомства, распределялась относительно равномерно, кроме недели с 5 по 11 июня, когда было сделано 15 вылетов. В течение других недель месяца истребители вылетали на сопровождение от двух до четырех раз. Активность ВВС России в период с 5 по 11 июня оборонное ведомство балтийской республики связывает с крупными учениями, в том числе ВВС членов НАТО, которые проходили в этот период.

На литовской авиабазе в настоящее время размещены четыре истребителя F-16 ВВС Португалии и четыре таких же самолета ВВС Румынии. В конце марта они сменили контингент ВВС Польши с четырьмя F-16 и французских пилотов с четырьмя истребителями Rafale.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В марте это происходило 11 раз, в апреле - 21 раз (до сих пор это был самый активный месяц года), в мае - 8 раз. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются в Зокняе. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.