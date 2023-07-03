В Киеве заявили об "исторической ответственности" и значении предстоящего саммита НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь повторил просьбу Киева принять "конкретные решения" относительно перспектив по вступлению в альянс

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО должен стать самым значимым, и вновь повторил просьбу Киева принять "конкретные решения" относительно его перспектив по вступлению в альянс.

"Нынешний саммит НАТО в Вильнюсе превосходит по своему значению все саммиты Североатлантического союза начиная с печально известного Бухареста. Политические лидеры стран альянса сегодня должны осознавать свою буквально глобальную и историческую ответственность перед планетой", - написал он в Twitter.

Подоляк в очередной раз попросил альянс принять "конкретные решения" по вопросу вступления Украины в НАТО "в обозримой перспективе" и по усилению военной поддержки.

В преддверии саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, Киев активизировал риторику о своих претензиях на вступление в альянс, заявляя, что для этого якобы есть все основания. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ежедневно сообщает о телефонных разговорах с коллегами из входящих в блок стран. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев рассчитывает на этом саммите получить приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре. При этом в офисе украинского президента Владимира Зеленского утверждают, что он не поедет на саммит в Вильнюс, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс во время боевых действий невозможно. По его словам, на саммите в Вильнюсе планируется "подвести Украину ближе к альянсу", создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.