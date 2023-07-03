3 июля, 09:27,
обновлено 3 июля, 09:41

Генсек ОДКБ примет участие в пленарном заседании Совета глав государств - членов ШОС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов примет участие в пленарном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте ОДКБ сообщении.

"По приглашению премьер-министра Республики Индия [Нарендры Моди] генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Тасмагамбетов 4 июля 2023 года примет участие в 23-м пленарном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в формате видео-конференц-связи", - указано в сообщении. 

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