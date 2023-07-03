В Израиле сообщили о перестрелке между военными и боевиками у мечети в Дженине

Летательный аппарат нанес удар поблизости для устранения угрозы, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /ТАСС/. Перестрелка между израильскими военными и вооруженными боевиками идет в районе мечети в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, летательный аппарат нанес удар поблизости для устранения угрозы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В настоящее время происходят перестрелки с вооруженными боевиками у мечети в лагере Дженин. Летательный аппарат нанес удар поблизости, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Силовики в ходе рейда обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, Израиль несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила ранее армейская пресс-служба. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.