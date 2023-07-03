3 июля, 11:08

В Берлине неизвестный поджег фургон организации, помогающей беженцам с Украины

От возгорания пострадал также припаркованный рядом с фургоном автомобиль

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник осуществил в Берлине поджог фургона организации, помогающей беженцам с Украины. Об этом в понедельник сообщили представители немецкой полиции.

"Минувшей ночью в [районе] Вайсензе [в Берлине] неизвестные подожгли транспортное средство, принадлежащее организации, оказывающей помощь беженцам с Украины", - говорится в заявлении правоохранительных органов. От возгорания пострадал также автомобиль, припаркованный рядом с фургоном.

Уточняется, что свидетельница пожара сообщила о возгорании в два часа ночи. Пожарные, прибывшие на место, устранили его источник.

Предполагаемый злоумышленник скрылся незамеченным, отмечает ведомство. По факту инцидента было инициировано расследование. 

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© Информационное агентство ТАСС
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