В Гааге открыли центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине

Предполагается, что материалы, собранные центром, вместе с другими данными в конечном счете станут основой для возбуждения уголовных дел

ГААГА, 3 июля. /ТАСС/. Международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине открылся в Гааге. Церемония по случаю начала работы структуры прошла в понедельник в штаб-квартире Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст).

"Мы помогли создать совместную следственную группу для преследования международных преступлений, совершенных на Украине, и также способствовали созданию базы данных доказательств наиболее серьезных международных преступлений, - отметил глава Евроюста Ладислав Хамран на пресс-конференции. - Важным следующим шагом [в процессе привлечения к ответственности] является создание данного центра". "Это уникальная платформа для международного сотрудничества, не имеющая аналогов в истории, - подчеркнул он. - Центр будет поддерживать национальных следователей и прокуроров из Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, которые ведут расследование преступления агрессии. Они будут работать в этом здании, где получат всю необходимую аналитическую, юридическую, финансовую и логистическую поддержку".

Главная задача Международного центра по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине будет заключаться в сборе ключевых доказательств, их анализе и установлении возможных пробелов. "Этот процесс требует серьезных усилий, - сказал Хамран. - В первую очередь необходимо доказать само преступление агрессии. Это может быть сделано, например, путем сбора доказательств бомбардировок, блокировок портов, действий вооруженных сил на земле, на воде и в воздухе. Мы также должны увязать атаки с определенными людьми, которые занимают руководящие позиции в политической или военной иерархии. И это будет еще одна сложность для нас".

Предполагается, что материалы, собранные центром, вместе с другими данными в конечном счете станут основой для возбуждения уголовного дела для привлечения к ответственности за преступления агрессии на Украине в специальном трибунале или одном из действующих международных судебных органов.

"У нас две основных цели, - отметил со своей стороны еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. - Первая - это привлечь к суду всех ответственных [за конфликт на Украине]. Вторая - чтобы Россия заплатила за восстановление Украины, то есть компенсация ущерба от российского вторжения. То, что мы делаем сейчас - это собираем информацию для требований по компенсации ущерба. Затем мы создадим комиссию для анализа этих требований и затем мы должны будем создать механизм для их удовлетворения".