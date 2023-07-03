В ВСУ заявили, что Киев не хочет давить на страны Запада по теме F-16

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что Киев зависит от западных стран

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Обучение украинских летчиков пилотированию американскими истребителями F-16 пока не началось, Киев не хочет давить на западные страны в этом вопросе, так как зависит от их поддержки. Об этом заявил представитель Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась на странице агентства Укринформ в YouTube.

На вопрос, может ли он порадовать сообщением о начале тренировки украинских пилотов на F-16, Игнат заявил: "Как я вас могу порадовать, когда вы, наверное, видели интервью главнокомандующего [ВСУ] генерала Валерия Залужного The Washington Post, после этого было выступление президента [Украины Владимира Зеленского] довольно эмоциональное".

"Хочется как можно скорее, конечно, но с другой стороны, не хочется слишком давить на партнеров, потому что мы слишком зависим от Запада во всех вопросах: и в экономике, и в поставках оружия. Мы понимаем, что сегодня без поддержки Запада нам будет очень трудно что-либо сделать [в противостоянии] с такой страной, как Россия", - добавил Игнат.

По его словам, украинские летчики уже готовы к началу обучения. "Так что зеленый свет на передачу самолетов вроде бы есть, на процесс обучения есть, надо двигаться далее, - сказал он. - Решение есть: Украина будет с F-16. Вопрос в том, чтобы надолго не затягивать с процессом подготовки".

Игнат сообщил, что специалисты ВС ВСУ работают в странах Европы и США, чтобы определить военно-воздушные базы, центры подготовки и обслуживания, на которых украинские летчики и техники будут обучаться пилотированию и обслуживанию F-16. "Это все очень сложно, это не автомобильная техника и не танки. Это истребитель - высокотехнологичное вооружение. Тут надо просчитывать все детали", - пояснил представитель ВСУ.

Недовольство Киева

На пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве 1 июля Зеленский упрекнул западных партнеров в затягивании с обучением украинских военных пилотированию истребителей F-16, отметив, что график тренировочных миссий все еще отсутствует. Залужный в интервью The Washington Post заявил 30 июня, что самолеты Су-35 ВКС России легко поражают позиции ВСУ на земле, украинские самолеты не могут с ними конкурировать. Залужный сказал, что страны НАТО могли бы передать Украине небольшое количество своих самолетов.

Планы передачи F-16 Украине

В начале июня Игнат заявил, что украинские пилоты могут в скором времени отправиться за границу на обучение. В конце мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что коллективный Запад рассчитывает в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ для применения F-16. По его словам, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков. Ранее Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а после этого, через шесть-семь месяцев, в страну могут поступить первые самолеты. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что украинские войска смогут начать боевое применение F-16 только осенью или зимой, потому что на подготовку пилотов и инженеров требуется время.