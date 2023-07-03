Переизбранный гендиректор ФАО обратился за увеличением бюджета организации

Цюй Дунъюй также призвал "сконцентрироваться на ключевом аспекте - воде"

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй, который был переизбран на эту должность на второй четырехлетний срок, обратился на Конференции организации с просьбой увеличения ее бюджета.

"Обращаюсь к вам с двумя просьбами. Первая - за небольшим увеличением нашего бюджета, после 12 лет, когда никакого повышения не было, чтобы гарантировать ФАО эффективную работу. И второе - необходимо сконцентрироваться на ключевом аспекте - воде. Многие страны испытывают наводнения или засухи, и пришел момент эффективных действий, чтобы вода и все связанные с ней вопросы стали первоочередными", - сказал гендиректор.

Он заострил внимание на взаимосвязи продовольственной безопасности со стабильностью, а сельхозпроизводства - с климатическими изменениями. "В мире сейчас более 800 млн недоедающих. 255 млн из них испытывают острую нехватку в продовольствии, и им грозит хронический голод. Мы должны найти решение, и вижу свою основную задачу в том, чтобы предложить основополагающую концепцию для решения этих проблем", - сказал Цюй.

Цюй Дунъюй, бывший министр сельского хозяйства Китая, был переизбран фактически единогласно. Как сообщили в ФАО, за его кандидатуру проголосовали 168 человек, один - против, 13 воздержались Другие претенденты ранее сняли свои кандидатуры в пользу действующего руководителя организации. Там отмечали, что это достаточно обычная практика, что генеральный директор остается на два срока.

Конференция ФАО, главный руководящий орган, проходит раз в два года. На ней собираются высокопоставленные представители стран-членов. Россию на мероприятии представляет заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Общий бюджет ФАО на 2022-2023 годы планировался на уровне $3,25 млрд. Из них 31% поступают от выплаты вкладов стран-членов. 69% - за счет добровольных взносов ($2,25 млрд). Регулярный двухлетний бюджет ФАО чуть выше $1 млрд.